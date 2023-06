Fisco: Lega,grazie a noi nessuna patrimoniale sui beni artistici

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Con la Lega al governo non ci sarà alcuna tassazione sui beni dei collezionisti e l'arte. Questo grazie a un nostro emendamento approvato nella delega fiscale.

Secondo una sentenza della Cassazione a favore dei collezionisti, infatti, un bene non dovrebbe essere tassato se stabilmente detenuto. La volontà di arginare chi fa attività speculativa, tuttavia, rischiava di sfociare in una deriva secondo la quale lo Stato sarebbe potuto entrare nelle case degli italiani chiedendo un elenco di beni come dichiarazione patrimoniale. Senza contare la labilità della definizione di 'bene stabile'. Con la nostra proposta emendativa si esclude questa possibilità impedendo future patrimoniali su beni normalmente detenuti, magari di famiglia, ereditati o comprati per possesso stabile".

Lo dichiarano i parlamentari della Lega Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli.

(ANSA).