Fisco: Fdi, P.Iva non saranno più bancomat dello Stato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Una battaglia che viene da lontano, sempre osteggiata e bocciata dalla sinistra. È stato approvato l'emendamento alla delega fiscale per la rateizzazione all'anno successivo delle imposte superando in questo modo il maxi acconto di novembre oltre alla riduzione della ritenuta d'acconto dei lavoratori autonomi. È finita l'era di pagare le tasse in anticipo spremendo gli autonomi come se non ci fosse un domani. Questi sono passi avanti e molti altri ci sono nella delega per riformare il sistema fiscale del nostro Paese che hanno frenato lo sviluppo e la fiducia delle PMI". Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia a proposito dell'emendamento alla delega fiscale approvato ieri in Commissione Finanze della Camera. (ANSA).