Confcooperative, ' il dl lavoro è un buon punto di partenza'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Un buon punto di partenza per alcuni temi fondamentali in tema di lavoro e contrato alla povertà".

Così Confcooperative commenta il via libera definitivo della Camera al decreto Lavoro. "Riteniamo positivo - sottolinea il presidente Gardini - aver puntato gran parte risorse a disposizione su riduzione contributiva a beneficio dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi particolarmente colpiti dall'inflazione, ma serve dare un carattere strutturale alla misura estendendola il più possibile come platea di beneficiari e soprattutto promuovere con decisione un analogo di intervento anche in favore delle imprese". Soddisfazione viene espressa sul rinvio della disciplina delle causali del contratto a tempo alla contrattazione collettiva. "Infine - conclude Gardini - si muove nella giusta direzione il superamento del Reddito di Cittadinanza che favorisce la separazione di due obiettivi, erroneamente accomunati dal precedente strumento, vale a dire quello di sostenere i soggetti in povertà assoluta con il nuovo assegno di inclusione e quello di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di persone occupabili con il supporto per la formazione e il lavoro, recuperando meritoriamente il ruolo dei servizi sociali e delle realtà del privato sociale". (ANSA).