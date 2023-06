Confcommercio Cuneo, Roberto Ricchiardi nuovo presidente

(ANSA) - CUNEO, 30 GIU - Roberto Ricchiardi, 64 anni di Cuneo, è stato nominato all'unanimità nuovo presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo. Storico commerciante cittadino e titolare di aziende consolidate nel settore abbigliamento e calzature, Ricchiardi succede a Luca Chiapella, che ha terminato il proprio mandato e non è più rieleggibile dopo due quinquenni consecutivi.

Oltre al presidente Ricchiardi, il nuovo direttivo, che resterà in carica per gli anni 2023-2028, risulta così composto: Marco Fuso (vicepresidente vicario), Giorgio Chiesa (vicepresidente), Claudio Adinolfi, Paola Baudino, Alessandro Boglione, Guido Brondetta, Gualtiero Chiaramello, Paolo Fabbri, Carlo Giraudo, Gabriele Maccario.

"Questa nomina e la fiducia che mi è stata data mi rendono orgoglioso - afferma il neo presidente Roberto Ricchiardi -.

Lavoro da 47 anni e da 30 collaboro con la mia associazione di categoria. Trent'anni di associazione iniziati con un semplice tesseramento, che mi hanno visto arrivare ad aprire sette negozi". Al termine del proprio doppio mandato, il presidente di zona uscente, Luca Chiapella ha ripercorso il cammino svolto: "Tra gli obiettivi raggiunti l'aver condotto l'Ascom del capoluogo ad ottenere importanti risultati nel supporto alle imprese per la digitalizzazione, ma penso anche al sostegno in ambito turistico e al percorso intrapreso per la creazione dei distretti del commercio. Traguardi che non avrei potuto raggiungere senza il grande lavoro di squadra". (ANSA).