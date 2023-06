Confapi, Lagarde non può accusare le imprese dell'inflazione

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "È inaccettabile che il presidente della Bce Christine Lagarde accusi le imprese di essere le principali responsabili dell'aumento dell'inflazione. Invece di attaccarle dovrebbe ringraziarci: è per merito delle piccole e medie industrie, infatti, se negli ultimi anni è stata garantita occupazione anche in piena pandemia evitando così pericolose ricadute anche di carattere sociale". Lo dichiara il presidente di Confapi, Cristian Camisa, in una nota.

"Attaccare il nostro sistema produttivo - prosegue Camisa - significa non conoscere il nostro mondo. Se il riferimento invece è alla grande industria, lo dica esplicitamente e usi la moral suasion affinché nella stessa Europa non esistano più paradisi che generano un trattamento fiscale di favore per le multinazionali rispetto alle nostre piccole e medie industrie".

Il Presidente di Confapi sottolinea che "l'inflazione non è dovuta dalla domanda ma in buona parte generata dagli aumenti energetici figli di una politica non corretta sul tema da parte dell'Europa. E la soluzione non è l'aumento dei tassi". (ANSA).