Cavallaro (Cisal), 'bene il welfare contrattuale'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il welfare aziendale nasce da una visione etica del fare impresa, secondo cui il lavoro non può essere finalizzato solo alla retribuzione, ma deve tendere anche al benessere nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e soprattutto al miglioramento delle condizioni generali di vita del lavoratore e dei suoi familiari. Esso si sostanzia in un insieme di servizi, iniziative ed elargizioni che l'Azienda fornisce ai propri dipendenti, sia in modo spontaneo (welfare unilaterale) sia per effetto di accordi sindacali (welfare contrattuale)".

Lo dice il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, intervenendo a Bologna al Festival del Lavoro.

"E' importante tenere presente dunque che il Welfare aziendale necessita di politiche spesso basate su agevolazioni fiscali e contributive che le Leggi devono mettere a disposizione delle aziende per migliorare le condizioni di lavoro (benessere interno e organizzativo) e per offrire servizi aggiuntivi, anche al di fuori del lavoro, ai dipendenti e ai loro familiari. La Cisal ritiene che si debba tendere ad una diffusione ampia e uniforme del welfare contrattuale, che ha caratteri di certezza e definizione certamente maggiori di quello unilaterale, la cui elargizione rimane sempre vincolata alla disponibilità (che ha carattere sempre di eventualità e mai di certezza) del datore di lavoro".

