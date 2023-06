++ Istat, il tasso di disoccupazione è ai minimi dal 2009 ++

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il tasso di disoccupazione del 7,6% registrato dall'Istat a maggio è il più basso a partire da aprile 2020, secondo i dai Istat, quando era pari al 7,5% in un mese anomalo per le restrizioni del lockdown anti-Covid. Per trovare un risultato precedente più basso, bisogna risalire, invece a maggio del 2009, 14 anni fa, quando il tasso di disoccupazione si attestava al 7,5%. (ANSA).