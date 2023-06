Nautica verso 7 mld di fatturato, Confindustria approva bilancio

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Il nostro essere comunità è la nostra forza. La filiera della nautica è un vanto del Made in Italy che guarda al futuro con impegno, costanza e profondità".

Il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ha aperto così la Convention Satec a Genova, a Palazzo Ducale, l'appuntamento da sempre occasione di confronto tra imprenditori e istituzioni che quest'anno è stato dedicato alla sostenibilità.

"Anche nel 2022 la crescita dell'Associazione si sposa alla crescita del settore, con positive prospettive per l'anno nautico in corso che sfiora la soglia dei 7 miliardi di euro di fatturato - ha continuato Cecchi - Il Futuro del nostro settore significa futuro economico e occupazionale. Siamo attivamente impegnati nella stesura del Piano del Mare, nel tavolo tecnico per le concessioni demaniali presso la Presidenza del Consiglio, con il Ministro del Turismo. Ma, in considerazione della solidità della maggioranza, ben diversa dalle coalizioni larghe degli ultimi anni, dal Governo ci aspettiamo molta più attenzione".

Presentata ai soci l'edizione 63 del Salone Nautico Internazionale di Genova (21-26 settembre) strumento strategico di business per le aziende della filiera. Un progetto che grazie al nuovo Waterfront di Levante consegnerà all'industria nautica e al Paese un nuovo spazio espositivo scenografico con 200 ormeggi in più. I primi numeri emersi dimostrano, ancora una volta, la forza della manifestazione con un +13-15% di spazi allocati.

L'assemblea si è chiusa con l'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo per l'esercizio 2022 di Confindustria Nautica. "Il bilancio - ha detto la direttrice generale Marina Stella - è lo specchio di un'attività associativa in crescita e riflette l'impegno su molteplici iniziative per la promozione della nostra industria".

Nell'ambito della convention, si è riunita l'assemblea ordinaria de I Saloni Nautici che ha confermato i componenti del Cda: Saverio Cecchi - presidente, Anton Francesco Albertoni, Carla Demaria, Piero Formenti, Giancarlo Galeone, Andrea Razeto, Marina Stella. (ANSA).