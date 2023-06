Nasce un caso sulla 14/a delle pensioni, Cgil all'attacco

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Su alcuni cedolini pensione l'importo della quattrodicesima, pagata a luglio, viene indicato come "Aumento delle pensioni basse 2023" che è invece l'incremento deciso dal governo con la l'ultima legge di Bilancio. A rilevare la circostanza "che può ingenerare confusione" è la segretaria dello Spi Cgil, Tania Scacchetti.

"Quello che vediamo in alcuni cedolini è un errore grave che non ha ragioni - afferma la sindacalista raggiunta al telefono - Scrivendo 'Aumento delle pensioni basse 2023' si fa pensare che sia una misura decisa adesso e si rischia di accreditare l'idea che sia una cifra che arriva tutti i mesi, mentre invece sarà percepita solo una tantum. La quattordicesima poi è di importo superiore mentre gli aumenti sono di pochi euro, anche se questo mese i pensionati devono recuperare gli arretrati dall'inizio dell'anno".

"Credo che l'Inps debba correggere l'errore, magari con un comunicato di chiarimento", afferma Scacchetti. (ANSA).