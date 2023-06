M5s, 'dall'Inps un atto propagandistico senza precedenti'

(v. 'Nasce un caso sulla 14/a delle pensioni...' delle 20.38) (ANSA) - ROMA, 29 GIU - M5s all'attacco sul caso della 14/a delle pensioni denunciato dalla Cgil e rilanciato in un articolo di Repubblica online. 'Il nuovo corso dell'Inps targato Giorgia Meloni si apre con un atto propagandistico senza precedenti', afferma in una nota la senatrice pentastellata Barbara Guidolin, che cita il servizio di Repubblica. 'In alcuni cedolini di luglio - afferma - i pensionati vengono indotti a credere che la 14/a sia in realtà una gentile concessione del governo'.

'Siamo di fronte a un evidente sotterfugio per mascherare l'inerzia dell'esecutivo sul fronte pensionistico - aggiunge - Anzi, laddove sono intervenuti, questi signori hanno fatto solo disastri, come dimostra la cancellazione di fatto di Opzione Donna'.

Guidolin annunci un'interrogazione 'per chiedere al governo spiegazioni puntuali sull'accaduto'. (ANSA).