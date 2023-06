Incendiati campi grano a coop antimafia:sindaco,contrastare boss

(ANSA) - AGRIGENTO, 29 GIU - "E' una delle poche coop che regge e che evidentemente dà fastidio". Lo ha detto il sindaco di Naro (Ag), Maria Grazia Brandara, parlando del danneggiamento, nuovo ed ennesimo, alla cooperativa agricola "Rosario Livatino-Libera terra".

"La solidarietà non basta più. Oggi siamo ovviamente vicini alla coop, ma credo che le parole siano divenute davvero inutili. E' possibile pensare che, ciclicamente, quella che è oggi l'unica realtà creata sui terreni confiscati alla mafia, possa rimanere ostaggio dei violenti? - chiede Brandara - . Certo, anche in precedenza non è mancata la vicinanza delle istituzioni, non sono mancate le parole e non sono mancati i fatti. Eppure? Siamo ancora qui, a raccontare di un nuovo danneggiamento che ha distrutto tanto lavoro fatto. Ci si sente impotenti davanti a tutto ciò. E' chiaro, lampante, che questa è una battaglia da combattere con l'impegno di tutti: enti pubblici, apparati dello Stato e soprattutto cittadini. Non lasciamo che siano i violenti, gli ingiusti, i mafiosi a vincere".

La coop negli anni passati subì anche - e fu, appunto, uno dei tanti "inviti a desistere" - il furto delle arnie nella Valle dei Templi.

"La coop continuerà il suo percorso e Naro con il suo sindaco sarà al loro fianco così come ha sempre fatto! - ha ribadito Brandara - . Ma fino a quando questa cooperativa potrà tenere testa se ogni anno viene così pesantemente colpita?". (ANSA).