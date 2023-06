Incendiati campi grano a coop antimafia: solidarietà Sammartino

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - «Esprimo la mia solidarietà alla Cooperativa "Rosario Livatino - Libera Terra" per l'incendio doloso che ha colpito i terreni coltivati a grano sul fondo confiscato alla mafia. L'attività della cooperativa è da sempre baluardo di legalità e testimonianza concreta di come possa impiantarsi il seme del lavoro e dell'impresa sana lì dove prosperava l'illegalità, facendo recuperare allo Stato e alla società porzioni di territorio. Al più presto mi recherò a Naro per incontrare i responsabili della cooperativa, la cui attività ispirata alla figura del Beato Rosario Livatino è esempio e stimolo per noi tutti». Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, in seguito all'incendio doloso in contrada Gibbesi, a Naro.

