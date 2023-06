In vigore la legge Ue contro l'import da deforestazione

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GIU - Entra in vigore oggi il regolamento Ue contro la deforestazione importata. Provvedimento unico al mondo, dispone che quando le aziende esportano o immettono sul mercato dell'Ue olio di palma, carni bovine, soia, caffè, cacao, legname, gomma e prodotti derivati come mobili o cioccolato, devono condurre controlli per dimostrare che questi prodotti non contribuiscono alla deforestazione. In particolare, le aziende dovranno essere in grado di confermare che il prodotto è stato ottenuto da terreni che non sono stati soggetti a degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

"Tutti i paesi potranno continuare a vendere i loro prodotti nell'Ue, a condizione che possano dimostrare di non siano legati alla deforestazione - ha dichiarato il Commissario Ue all'ambiente Virginijus Sinkevicius - Lavoreremo con i nostri partner internazionali per contribuire a rendere questo regolamento un successo". (ANSA).