Gay, 'Dm-Lvg spingerà all'estero il digital made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "E' un passo importante che insieme a tutta la squadra di Digital Magics ed LVenture dà il via al più grande player italiano privato, dedicato all'investimento nei talenti e nelle start up e all'open innovation; è un punto di partenza e non di arrivo che ci vede uniti e pronti a crescere con un grande progetto industriale", sottolinea Marco Gay, il presidente esecutivo del business incubator Digital Magics, del progetto approvato ieri dai rispettivi cda per la fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group. Nella nuova società sarà il presidente esecutivo.

"Con l'operazione di fusione che stiamo realizzando - aggiunge - ripartiamo dai nostri primi 20 anni e portiamo avanti la nostra missione di fare sistema per crescere anche grazie alla grande capacità del management e di tutto il team e al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l'università Luiss Guido Carli, che credono in noi. Con questa unione che spinge il 'digital made in Italy' a livello internazionale, sono certo, daremo uno straordinario e concreto contributo a tutto l'ecosistema italiano dell'innovazione per gli investitori, le start up e le corporate". (ANSA).