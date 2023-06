Fratoianni, 'governo in Aula sulla truffa Inps ai pensionati'

(v. 'Nasce un caso sulla 14/a delle pensioni...' delle 20.38) (ANSA) - ROMA, 29 GIU - "È uno scherzo, vero? Perché se non lo è siamo di fronte ad una specie di truffa ai danni della pubblica opinione. Il governo dovrà venire a spiegarlo in Parlamento". Così su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dopo la "denuncia della Cgil sulla 14/a dei pensionati spacciata per Bonus Meloni". (ANSA).