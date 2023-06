Fisco: Lega, graduale superamento del superbollo auto

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Con un emendamento della Lega approvato nella delega fiscale si fissa il principio del superamento del superbollo (sulle auto diesel di grossa cilindrata. ndr) con la graduale eliminazione. Una tassa odiata dagli italiani, iniqua e ingiusta nonché anacronistica che non genera utili per le casse dello Stato ma limita il mercato automobilistico in cui l'Italia è leader nel mondo". Lo affermano i deputati della Lega Riccardo Augusto Marchetti, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli. (ANSA).