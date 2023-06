Fisco: incentivi per nuove assunzioni con superammortamento

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Via libera a "incentivi alle imprese sotto forma di superammortamento per le nuove assunzioni". E' quanto prevede un emendamento alla delega fiscale approvato oggi in commissione finanze alla Camera, spiega il relatore Alberto Gusmeroli della Lega che insieme a Fabrizio Sala di Forza Italia lo ha proposto.

Questa forma di incentivi sarà complementare al doppio binario Ires che prevede la riduzione dell'aliquota dell'Ires per le imprese che impiegano risorse in investimenti e assunzioni, nei due anni successivi alla produzione del reddito.

La riduzione dell'Ires ci sarà anche per quelle imprese che impieghino risorse "in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili", come prevede l'emendamento presentato da Luigi Marattin (Iv).

Per le imprese che non beneficiano di queste agevolazioni, inoltre, si prevedono eventuali incentivi fiscali alternativi.

(ANSA).