Fisco: Gusmeroli, finisce l'era delle tasse pagate in anticipo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Grazie alla Lega, dopo 50 anni e a 3 anni dalla mia prima proposta, con questa delega fiscale metà delle tasse si pagheranno finalmente a consuntivo, ad anno trascorso e reddito guadagnato, e non più in anticipo. È stato, infatti, approvato l'emendamento relatori per la rateizzazione all'anno successivo delle imposte, superando il maxi-acconto di novembre e la riduzione della ritenuta di acconto dei lavoratori autonomi". Così Alberto Gusmeroli, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega nonché co-relatore della delega fiscale. "Un provvedimento che è frutto di tre anni di battaglie della Lega e mie attraverso un Progetto di Legge, numerosi emendamenti presentati, interlocuzioni con tre Governi, ordini del giorno approvati da tre Governi, un quesito approvato da Istat ed Eurostat e il sostegno di diverse categorie economiche e dei cittadini. Tanti lavoratori autonomi e imprese non finiranno più a credito del fisco e la maggior liquidità a disposizione di famiglie e imprese determinerà una positiva scossa per l'economia". (ANSA).