Confartigianato Imprese, Alessandria al lavoro su sostenibilità

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 GIU - "La sostenibilità economica, ambientale e sociale è un obiettivo strategico per le micro e piccole imprese artigiane. Necessario per affrontare le sfide di un futuro, fatto di economia circolare e connessioni con il territorio, oltre a politiche energetiche attente al cambiamento climatico e alla deflagrazione dei prezzi". Così Adelio Ferrari, presidente Confartigianato Imprese Alessandria, dopo l'evento 'Territorio in Transizione. Primo Forum sulla sostenibilità', organizzato all'Auditorium Antonianum a Roma alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

"La transizione sostenibile - aggiunge il direttore Piero Gulminetti - prevede un percorso graduale che passa attraverso una fase di attività di informazione e formazione; un'altra di misurazione della consapevolezza e un'altra ancora che favorisca lo sviluppo degli investimenti in sostenibilità (aggiornamento dipendenti, politiche di approvvigionamento green, conversione a favore delle rinnovabili, adozione tecnologie 4.0)".

Confartigianato Imprese Alessandria si è subito attivata su questo cammino, prevedendo nei prossimi mesi una serie di iniziative mirate, come la partecipazione a 'Monferrato Green Farm' (Casale 29 settembre- primo ottobre) collaborando con D&N Eventi. (ANSA).