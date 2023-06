Cim4.0, un altro milione di euro per digitale e green delle pmi

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Un ulteriore investimento superiore al milione di euro è già stati finalizzato nei primi mesi di quest'anno dal Competence Center nazionale Cim4.0 per una manifattura italiana sempre più sostenibile e collaborativa. Il centro, con sede a Torino, ha già implementato nella linea pilota dedicata all'Additive Manufacturing nuovi macchinari e tecnologie, per promuovere applicazioni realmente sostenibili, dedicate alla realizzazione delle batterie elettriche, alle riparazioni delle attrezzature, all'alleggerimento dei prodotti abilitando l'impiego di materiali ad alte prestazioni. È stato inoltre avviata la realizzazione di un nuovo laboratorio dedicato all'Intelligenza artificiale per lo sviluppo di processi manufatturieri ad alta produttività, capaci di garantire la qualità del prodotto, il benessere e la sicurezza dei lavoratori.

È stato raccontato durante il primo open day del Cim4.0, presentando quello che viene definito "nuovo piano di transizione digitale e green targato 5.0 a favore delle piccole e medie imprese italiane", con centinaia di rappresentanti di imprese e istituzioni per esplorare l'innovazione sostenibile a 360 gradi. È stata anche l'occasione per assegnare il premio Cim4.0 2023, che riconosce le migliori realtà che, lavorando con il Cim4.0, hanno saputo innovare e rinnovarsi.

"Le tecnologie da sole non bastano, l'upskilling e il reskilling del capitale umano legato alle nuove sfide digitali e green da solo non è sufficiente - spiega Enrico Pisino, ceo del Cim4.0 - occorre operare per osmosi mettendo a sistema il meglio che il nostro Paese è oggi in grado di realizzare per competere con sempre maggiore forza sui mercati globali". "Oggi inizia una nuova fase: quella dell'implementazione customizzata delle tecnologie additive, digital e green per le pmi, che sappiamo essere la spina dorsale dell'ecosistema industriale italiano" ha aggiunto Luca Iuliano, presidente del Cim.40. (ANSA).