Barone, 'potenzieremo in Puglia interventi di Welfare"

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Tredici milioni investiti nel Welfare in Puglia dal 2021 ad oggi e adesso la terza edizione di "PugliaCapitaleSociale per potenziare ulteriormente il settore.

"PugliaCapitaleSociale è un'opportunità straordinaria nel territorio regionale. Si tratta di un'iniziativa per la quale, dalla fine del 2021 ad oggi, sono stati investiti oltre 13 milioni di euro, che rappresentano la cifra più alta stanziata dalla Regione Puglia per il Terzo settore. L'intento è sostenere in tutta la regione la realizzazione di attività di interesse generale, promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore". Lo dichiara l'assessora regionale pugliese al Welfare, Rosa Barone, presentando l'incontro che si terrà domani a Bari per mettere in rete gli enti del Terzo settore. "Con la linea dedicata ai progetti - continua l'assessora - abbiamo voluto scommettere sulla capacità delle organizzazioni di produrre capitale sociale attraverso modalità innovative per ciascun territorio. La grande partecipazione delle realtà associative, che si sono messe in gioco attraverso la partecipazione a questo bando, non può che riempirci di orgoglio". (ANSA).