Apa, 'nuova legge sugli appalti opportunità per le Pmi'

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - "La nuova legge provinciale sugli appalti pubblici contribuisce ancora una volta a fare in modo che i cicli locali vengano rafforzati e che si assicurino posti di lavoro e formazione". Lo afferma il presidente di lvh.apa Confartigianato Imprese, Martin Haller, nell'imminenza dell'entrata in vigore, il primo luglio, della nuova legge della Provincia di Bolzano sugli appalti pubblici.

"È stata posata la prima pietra per offrire vantaggi sia agli enti appaltanti sia agli appaltatori. Si tratta ora di saperli sfruttare", aggiunge Haller.

La legge, sottolinea una nota, "apre a tutte le Pmi le porte degli appalti pubblici". Tra le novità, c'è l'innalzamento dei valori soglia per l'assegnazione diretta di opere e di forniture e servizi: sarà possibile assegnare opere fino a un valore di 150.000 euro e forniture e servizi fino a 140.000 euro direttamente e senza consultare gli operatori economici.

Inoltre, "per opere fino a un milione di euro, la procedura di negoziazione può avvenire senza previa pubblicazione con almeno cinque inviti".

"Si tratta di un'occasione unica per tutte le imprese in Alto Adige di approfittare degli appalti pubblici. Invito tutte le imprenditrici e tutti gli imprenditori a cogliere al volo questa opportunità e sfruttarne appieno il potenziale", conclude Haller. (ANSA).