++ Fisco: completato l'esame della delega in commissione ++

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La commissione Finanze della Camera ha completato l'esame della delega di riforma fiscale. Il voto per il mandato al relatore, per l'invio del testo all'aula, è previsto per la prossima settimana. "Questo di oggi è un passo avanti per riformare il sistema fiscale del nostro paese - ha commentato il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo - e confido che anche nelle successive fasi in parlamento ci sia la stessa collaborazione che ho notato oggi". Leo ha ringraziato la commissione per il lavoro svolto: "Ci siamo mossi sulla base della precedente delega abbiamo assunto i capisaldi della stessa e l'abbiamo sviluppata". (ANSA).