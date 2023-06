Zamò (Confindustria Fvg), con rialzo tassi si rischia recessione

(ANSA) - TRIESTE, 28 GIU - "L'auspicio è che gli economisti della Bce comprendano che una manovra così accelerata di rialzo dei tassi rischia di far precipitare l'Europa in una fase recessiva il che non gioverebbe, innanzitutto, al perseguimento degli obiettivi insiti nel programma Next Generation Eu". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò, commentando i dati del rapporto regionale Pmi 2023 realizzato da Confindustria e Cerved.

"Il tessuto imprenditoriale regionale ha dimostrato in questi anni - ha aggiunto Zamò - di avere la capacità di reagire ai diversi shock che hanno colpito il sistema economico, anche grazie all'importante capacità di risposta dell'amministrazione regionale; gli ingenti investimenti in digitalizzazione ed efficientamento energetico, pertanto, consentiranno di incrementare la competitività delle nostre imprese e, quindi, di far fronte a quest'ulteriore scossa rappresentata da elevata inflazione ed elevati tassi di interesse". (ANSA).