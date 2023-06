"Welfare Inps: il convitto di Spoleto" per 125 anni istituto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 GIU - "Welfare Inps: il convitto di Spoleto" è stato il tema dell'incontro che nell'ambito delle celebrazioni dei 125 anni dalla nascita dell'Inps si è svolto nella suggestiva chiesa dei Santissimi Simone e Giuda.

La scelta di Spoleto quale sede dell'incontro - spiega l'Inps in una nota - è legata alla circostanza che il convitto di Spoleto, "importante punto di riferimento nel panorama del welfare pubblico italiano, è coevo all'Inps, essendo stato costituito nel 1893 dall'Istituto nazionale orfani impiegati statali.

Ai saluti istituzionali del direttore regionale Inps Umbria Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, sono seguiti gli interventi dei relatori Roberto Quirino, ex convittore e studioso del convitto, e Pietro Melissa, coordinatore tecnico edilizio Inps Umbria. Gli interventi hanno riguardato la particolare storia del Convitto, l'attuale organizzazione e le prospettive future.

Nella successiva Tavola rotonda, moderata da Stefano Lo Re, dirigente del Convitto, e alla quale hanno preso parte, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, i direttore centrali Inps Diego De Felice, Stefano Quaranta e Valeria Vittimberga, il presidente della Comunità incontro Giuseppe Lorefice e il direttore regionale Inps Toscana Maurizio Emanuele Pizzicaroli, sono emerse numerose riflessioni, che hanno dato spunto ad un successivo dibattito al quale ha partecipato il nutrito pubblico presente. Dal dibattito - si legge ancora nella nota - è emersa, in particolare, "l'importanza dell'attività svolta a favore dei giovani convittori, finalizzata a favorire una crescita psicofisica serena e armoniosa".

L'obiettivo del Convitto di Spoleto - sottolinea l'Inps - è di continuare a svolgere la sua funzione di "presidio del welfare pubblico, fornendo fornire ai giovani l'opportunità di studiare e crescere in ambiente moderno, confortevole e di valore".

(ANSA).