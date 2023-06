Unioncamere, 'bene la semplificazione dell'attività di impresa'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Unioncamere esprime soddisfazione per la scelta da parte del Consiglio dei ministri di introdurre, all'interno del decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, "alcune importanti disposizioni che contribuiranno a rendere più fluido il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione".

Lo afferma in una nota, sottolineando che riguardano in particolare la valorizzazione del fascicolo informatico di impresa, gestito dalle Camere di commercio, per la semplificazione dei controlli sulle imprese. Il fascicolo informatico è lo strumento che consente a tutte le Pubbliche amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle attività svolta dall'azienda, senza doverne richiedere copia ulteriore. Ad oggi, i fascicoli sono quasi 1,8 milioni e conservano poco meno di 22 milioni di documenti. Con il provvedimento varato dal governo, evidenzia Unioncamere, ora il fascicolo conterrà anche i controlli effettuati dalle diverse amministrazioni: "Questo consentirà quindi di evitare duplicazioni e appesantimenti per le imprese e di introdurre una programmazione delle ispezioni meno incalzante e ripetitiva rispetto al passato" Le informazioni contenute nel fascicolo, tra le quali anche le certificazioni volontarie, verranno anche utilizzate per la messa a punto di indicatori sintetici, utili ai fini della valutazione del rischio dell'impresa.

Il decreto legislativo inoltre, evidenzia, ha introdotto un sistema di premialità delle imprese virtuose in regola con le norme di legge.

Queste semplificazioni, sottolinea infine, rientrano tra le proposte che Unioncamere ha sottoposto ai ministri competenti sulla base dei lavori del tavolo sulla semplificazione istituito presso la stessa Unione, composto dai rappresentanti delle diverse associazioni imprenditoriali italiane. (ANSA).