Un trentino nel Consiglio giovani imprenditori di Confcommercio

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - Il presidente dei Giovani imprenditori del terziario di Confcommercio del Trentino, Paolo Zanolli, è stato riconfermato come consigliere all'interno del Consiglio nazionale dei giovani imprenditori dopo la prima nomina, avvenuta nel 2018. La nomina diretta, proposta tramite cooptazione dal presidente nazionale Matteo Musacci, è avvenuta nell'ambito del meeting nazionale dei giovani imprenditori "Share it".

"Ringrazio il presidente Matteo Musacci - ha dichiarato Zanolli - per la nomina ed il Consiglio nazionale per la fiducia, con grande onore continuerò a rappresentare il Trentino Alto Adige nel direttivo nazionale confrontandomi con gli altri territori e contribuendo attivamente alle iniziative e proposte nazionali a favore dell'imprenditoria giovanile". (ANSA).