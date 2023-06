Santanchè, made in Italy vola in alto con aeroporto di Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Un grande risultato per l'Aeroporto di Fiumicino ricevere per la quinta volta in sei anni il riconoscimento di miglior aeroporto d'Europa. Un segnale importante per l'Italia che testimonia la centralità e l'eccellenza del Made in Italy frutto dell'impegno e della professionalità di chi mette tutto sé stesso per offrire servizi sempre più efficienti presentando quindi al mondo l'Italia migliore. I miei complimenti quindi ad ADR per il grande risultato. Questa mi sembra un'ottima opportunità per prepararsi a sfide importanti come la candidatura di Roma ad Expo2030, il Giubileo 2025 e a seguire le Olimpiadi Milano Cortina 2026." Commenta così il Ministro Santanchè. (ANSA).