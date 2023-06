Salvini, 'da luglio aumenti per pensioni e salari più bassi'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - A luglio scatteranno aumenti per le pensioni e per i salari più bassi. Lo ha ricordato il vice premier Matteo Salvini durante la trasmissione Zona Bianca su Rete 4 rispondendo ad una domanda sull'inflazione.

"Sicuramente dopo il Covid qualcuno che fa il furbetto c'è ma la stragrande maggioranza di imprenditori sono persone per bene - ha detto Salvini - Di certo c'è che nella busta paga di luglio e nelle pensioni di luglio ci saranno aumenti. Sugli stipendi fino a 106 euro a mese, in alcuni casi di 30, 40 euro fino a salire per chi ha meno di 35 mila euro di reddito. Abbiamo scelto chi ha uno stipendio di 1.500-2.000 euro perchè chi ce lo ha di 10.000 euro può anche farne a meno. Anche per le pensioni più basse ci sarà un aumento fino a 36 euro al mese". (ANSA).