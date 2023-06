Parità di genere in azienda, c'è la guida dei commercialisti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "Guida per la certificazione della parità di genere".

Si tratta, recita una nota, di "uno strumento necessario per contribuire ad effettuare un radicale cambiamento di paradigma, mediante l'inclusione del principio di parità di genere negli obiettivi aziendali - affermano i consiglieri Michele de Tavonatti e David Moro - con la conseguenza che le imprese devono pianificare, implementare e documentare non solo i provvedimenti effettivamente varati per garantire il rispetto di tale principio, ma anche i sistemi che consentono la verifica dell'applicazione delle misure attuate". (ANSA).