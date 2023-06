Operativo Fondo di garanzia di professionisti da 5,4 milioni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il Mediocredito centrale (Mcc), gestore del Fondo di garanzia per le Pmi (Fondo), nell'ambito della Sezione speciale istituita da Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha avviato l'operatività delle sottosezioni Professionisti, finanziate con 5,4 milioni di euro da sette Casse professionali aderenti all'Associazione degli Enti previdenziali privati (Adepp). Lo si legge in una nota. Le sottosezioni professionisti della Sezione speciale Cdp hanno l'obiettivo di finanziare l'incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo, fino al 90% per la riassicurazione e fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria per la garanzia diretta. In particolare, nell'attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l'aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all'80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

"I beneficiari della nuova operatività gestita da Mcc sono avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi iscritti a una delle sette casse: Cdc, Enpaf, Enpab, Enpacl, Enpam, Epap e Inarcassa. Le sottosezioni professionisti sono state istituite nell'ambito della convenzione stipulata tra il ministero delle Imprese e del made in Italy, il ministero dell'Economia e delle Finanze e Cdp", termina la nota. (ANSA).