Inail: in 5 mesi 358 denunce di morti sul lavoro (-1,6%)

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nei primi cinque mesi del 2023 calano in modo consistente gli incidenti sul lavoro mentre sono sostanzialmente stabili i casi mortali: tra gennaio e maggio - rileva l'Inail - le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto sono state 245.857 (-24,1% rispetto a maggio 2022), 358 delle quali con esito mortale (-1,6%). Sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 31.346 (+22,5%).

Nei primi cinque mesi del 2023 si registra un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro che sono stati 210.234 (-27,6%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 6,3% a 35.623. (ANSA).