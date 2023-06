Inail: in 5 mesi 358 denunce di morti sul lavoro (-1,6%)(2)

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nei primi cinque mesi del 2023 - chiarisce l'Inail - il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -29,9% nella gestione Industria e servizi (a 184.445 casi), un -0,6% in Agricoltura (a 10.216) e un +1,8% nel Conto Stato (aa 51.196). Si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori produttivi, in particolare la Sanità e assistenza sociale (-75,2%) particolarmente colpiti dai contagi di Covid negli anni scorsi.

L'analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: la riduzione è più consistente al Sud (-30,9%), che precede Isole (-30,1%), Nord-Ovest (-27,2%), Centro (-23,7%) e Nord-Est (-16,0%).

Il calo che emerge dal confronto dei primi cinque mesi del 2022 e del 2023 è legato soprattutto alla componente femminile, che registra un -37,6% (da 143.274 a 89.425 casi denunciati). Il decremento ha interessato soprattutto i lavoratori italiani (-27,0%) rispetto a quelli comunitari (-21,5%) ed extracomunitari (-4,5%).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nei primi cinque mesi del 2023 sono state 358, sei in meno rispetto alle 364 registrate nel periodo gennaio-maggio 2022, 76 in meno rispetto al 2021, 74 in meno rispetto al 2020 e 33 in meno rispetto al 2019.

A livello nazionale i dati evidenziano per i primi cinque mesi del 2023 rispetto al pari periodo del 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 96 a 87, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 268 a 271. Il calo ha riguardato solo l'Agricoltura (che scende da 42 a 36) e il Conto Stato (da 19 a 12), a differenza dell'Industria e servizi, che passa da 303 a 310 denunce.

Il calo rilevato nel confronto tra i primi cinque mesi del 2022 e del 2023 è legato solo alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 47 a 27, mentre per quella maschile si registra un aumento, da 317 a 331. (ANSA).