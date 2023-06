I Giovani di Confcommercio lanciano 'Punto impresa futura'

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Aumentare il supporto alle imprese con un nuovo punto di contatto diretto, nel centro di Genova, che fornirà informazioni e orientamento oltre a diventare punto di scambio, valorizzazione di idee e trasformazione in progetti concreti. È questol'obiettivo del nuovo "Punto Impresa Futura", del Gruppo Giovani Confcommercio Genova, allestito all'interno del Talent Garden Genova. "Puntiamo a diventare sempre più punto di riferimento per le nuove generazioni - ha spiegato il presidente, Daniele Pallavicini, - e, tra i nostri obiettivi oltre al coinvolgimento di giovani futuri imprenditori c'è la volontà di fornire a tutte le imprese cittadine un punto di ascolto e supporto non solo orientato all'avvio d'impresa ma anche in grado di attivare ogni tipo di servizio di assistenza che un'organizzazione di grande livello come Confcommercio può svolgere".

Un momento di promozione della cultura di impresa, quindi, che rappresenta un punto di riferimento nell'accompagnamento delle idee imprenditoriali a diventare imprese di successo.

"L'inaugurazione di 'Punto Impresa Futura' è un nuovo passo in questa direzione - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - che si inserisce all'interno della strategia regionale che prevede già oggi importanti quote a fondo perduto riservate alla creazione d'impresa, a quella femminile e a quella giovanile. Opportunità che implementeremo entro la fine dell'anno con due bandi a supporto della finanza delle start up: uno per la crescita di quelle ad alto potenziale e uno a sostegno di quelle più legate all'autoimpiego". (ANSA).