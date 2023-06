Grassi (Confindustria), Pnrr sia attuato con decisione

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Per l'Italia "il Pnrr è un'occasione storica a patto che sia attuato con decisione.

Purtroppo, è passato un altro anno senza grandi passi avanti nella sua messa a terra". E' quanto sostiene il vicepresidente e presidente del consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, Vito Grassi, in occasione della presentazione del Rapporto Regionale Pmi 2023, sottolineando che "occorre, in definitiva, spendere bene, più velocemente e in maniera integrata i fondi Pnrr, quelli strutturali europei e nazionali, ritrovando quel carattere di 'addizionalità' che sembra abbiano ormai perduto".

Nell'attuale scenario, tra inflazione e rialzo dei tassi di interesse, "per aiutare le imprese a crescere è necessario un disegno di politica economica e industriale coerente e di medio-lungo periodo, che agisca in primis correggendo le criticità strutturali con cui devono fare i conti le Pmi e mediante incentivi mirati che risolvano o attutiscano i principali deficit", viene spiegato nel Rapporto, secondo cui, la prima azione che il Pnrr deve sostenere è l'implementazione delle riforme: del lavoro, che includa le politiche attive; del sistema scolastico, del sistema giudiziario e del fisco. Oltre alle riforme, il piano "gioca un ruolo centrale per la realizzazione degli investimenti a sostegno della competitività, non solo del sistema imprenditoriale, ma di tutto il territorio". La prima occasione di aggiornamento del Piano è rappresentata da REPowerEu. "La priorità - sottolineano Confindustria e Cerved - dovrebbe essere focalizzata su interventi da attuare con strumenti automatici, che possano, da un lato, sostenere le imprese ad affrontare i costi della trasformazione green e, dall'altro lato, favorire le condizioni di contesto a supporto di questo processo, tra cui gli investimenti nel digitale e sulle competenze necessarie in quest'ottica. (ANSA).