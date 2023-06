Fisco: ok delega per introdurre 'global minimum tax'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Via libera al conferimento al Governo della delega per introdurre nel nostro ordinamento la tassazione minima globale. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale approvato in commissione Finanze alla Camera.

Nello specifico si prevede l'introduzione dell'imposizione articolata sulla base delle regole Ocse e il correlato regime sanzionatorio. (ANSA).