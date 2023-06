Fisco: Lega, maggiore semplificazione per i tributi locali

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Proseguire nel percorso già avviato, di innovazione e semplificazione del rapporto fisco-contribuente. Questo l'obiettivo di un emendamento della Lega approvato alla Delega fiscale, volto a prevedere il passaggio graduale dell'Imi da imposta autoliquidata a imposta calcolata dal Comune e trasmessa al cittadino". Lo dichiarano i deputati della Lega Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli.

"La determinazione dei tributi potrà così avvenire in maniera semplificata - aggiungono -, in base ai dati indicati dal cittadino nelle dichiarazioni tributarie. E l'invio in maniera semplificata e automatica contribuirà a superare una quantità di adempimenti burocratici superflui. Fisco più semplice e vicino".

