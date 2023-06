Fisco: commissione riprende domani voto su emendamenti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La commissione Finanze della Camera ha concluso i lavori sulla delega fiscale e tornerà a riunirsi domattina alle 8.30 per riprendere il voto sugli emendamenti. In base ad un accordo nella maggioranza l'esame degli emendamenti è stato condotto fino all'articolo 13, lasciando la modifica dei restanti articoli, dal 14 al 20, all'esame del Senato. Restano tuttavia ancora da esaminare alcune proposte accantonate, tra cui l'emendamento del governo sulle tredicesime e quello dei relatori sulla rateizzazione dell'acconto Irpef per gli autonomi. Resta da sciogliere anche il nodo del Superbollo auto.

