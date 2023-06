Dl Inps:Zanettin(FI),340 mln in più per indennizzi risparmiatori

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Oggi è un giorno importante per la buona politica, quella politica che significa concretezza e che mira a migliorare la vita dei cittadini. Con il decreto Omnibus viene infatti finalmente risolta una questione che mi sta particolarmente a cuore e per la quale avevo preso un impegno personale con gli elettori: l'aumento del Fondo indennizzi per i risparmiatori truffati da banche in fallimento, come la Popolare di Vicenza, Veneto Banca o Banca Etruria". Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo in discussione generale sul Dl Omnibus.

"Grazie a Forza Italia - ha spiegato - l'indennizzo aumenterà dal 30 al 40% del costo d' acquisto, con un ammontare ingente, pari a circa 340 milioni che verranno distribuiti a chi ha subito un danno a causa dei crac bancari. Ciò significa che i truffati riceveranno un 33% in più rispetto agli indennizzi già percepiti. Il decreto Omnibus inoltre avrà tempi di applicazione molto stretti: entro il 31 luglio infatti, gli azionisti, che sono circa 120mila, potranno comunicare l'eventuale nuovo iban per poter ricevere a stretto giro il bonifico del secondo indennizzo. Restano alcune piccole criticità sulle quali stiamo già lavorando, a partire da quelle domande che sono state respinte e sono ancora in contenzioso. Il fondo a disposizione, anche al netto dell'aumento dell'indennizzo, resta più che capiente ed è pari a circa 150 milioni. Forza Italia ha già delle proposte da fare che, siamo certi, verranno adeguatamente vagliate dal governo" ha concluso. (ANSA).