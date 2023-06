Dl Inps: Spinelli (FdI), sua approvazione legata al Pnrr

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Ho fatto il sindaco per due mandati, ho l'impostazione e la forma mentis dell'amministratore pubblico che entra nel merito dei provvedimenti perché quando si fa politica il fine ultimo è dare risposte concrete ai cittadini.

Il dl Enti è un provvedimento che, per rispettare tematiche e tempi, necessita dell'approvazione oggi affinché gli effetti possano essere efficaci da subito, anche in ragione di alcune scadenze legate agli interventi del Pnrr". Lo dichiara in Aula di palazzo Madama la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, relatrice del dl Enti.

"Lasciamo le polemiche pretestuose alle opposizioni - prosegue -, noi continueremo a lavorare con l'approvazione di tutti i provvedimenti necessari con responsabilità massima e nell'esclusivo interesse degli italiani". (ANSA).