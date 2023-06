Dl Inps: Magni (Avs): pagina nera per la democrazia

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Nell'aula del Senato è stata scritta un'altra pagina nera per la democrazia. Questo provvedimento è illegittimo nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché ancora una volta il Governo Meloni ha usato lo strumento del decreto legge per faccende di ordinaria amministrazione, su cui è stata messa l'ennesima fiducia, riducendo i parlamentari a semplici notai. Nel merito, perché si tratta di norme contro la Costituzione, che cancellano con un tratto di penna i vertici di Inps e Inail, senza tener conto dei veri problemi del Paese.

Alleanza Verdi e Sinistra voterà no alla fiducia e ad un decreto arrogante". Così nell'Aula del Senato il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni, in dichiarazione di voto sul Dl Enti.

"Il nucleo di questo provvedimento omnibus - aggiunge - ha un unico obiettivo: il controllo su alcuni enti pubblici, e in primo luogo dell'Inps e dell'Inail. Decidere i vertici amministrativi su base fiduciaria è vero e proprio spoil system, altro che buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

L'insistenza nel voler modificare, d'ufficio, d'imperio, i vertici degli enti e della pubblica amministrazione è incostituzionale. Un commissariamento politico mascherato che non si può fare. Per risolvere i molti problemi che questo Governo ha nella gestione dei fondi del PNRR serve continuità amministrativa con amministratori capaci, perché a rischio ci sono decine di miliardi". (ANSA).