Dl Inps: Locatelli, passo importante per l'inclusione

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - "Il riconoscimento, la promozione e la tutela delle lingue dei segni e le lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori, previsti nel decreto legge 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è un passo importante nel segno dell'inclusione, per promuovere e assicurare l'autonomia e una vita più dignitosa per tutti". Lo afferma, in una nota, la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli.

"Il riconoscimento delle lingue dei segni delle minoranze linguistiche dei diversi territori - aggiunge la ministra - garantisce l'informazione, la comunicazione, la partecipazione piena alla vita sociale, civile e politica di tutti in ogni territorio, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità". (ANSA).