Dl Inps: iniziata in Aula la chiama per il voto di fiducia

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - E' iniziata in Aula al Senato la chiama per il voto di fiducia, chiesta dal governo, sul dl Inps.

L'appello inizia dalla senatrice della Lega Daisy Pirovano. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è in scadenza il 9 luglio. Con il via libera di palazzo Madama la sua approvazione è definitiva. (ANSA).