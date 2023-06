Dl Inps: in corso in Aula al Senato le dichiarazioni di voto

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Sono in corso in Aula al Senatole le dichiarazioni di voto sul ddl di conversione che reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale, il cosiddetto dl Inps.

Il governo ha posto la fiducia sul provvedimento e in mattinata è previsto il voto finale. (ANSA).