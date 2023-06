Dl Inps: Fp Cgil, stabilizzati i ricercatori della sanità

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'approvazione del Dl Inps ed enti pubblici che contiene la stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria degli Irccs e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali pubblici "è un atto doveroso nei confronti di lavoratrici e lavoratori che svolgono un'attività preziosa e strategica per il Paese" e "che hanno bisogno di certezze, di valorizzazione, di futuro". Lo scrive in una nota Funzione pubblica Cgil, che chiede "di procedere in tempi brevissimi alle assunzioni".

"Siamo stati e continueremo ad essere - prosegue la nota - al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della ricerca sanitaria che in questi anni non hanno mai smesso di lottare per il diritto alla stabilità e al riconoscimento professionale".

"Ora è necessario dare la massima certezza a un percorso che riconosca la giusta valorizzazione per un personale altamente specializzato che ha duramente sofferto anni e anni di precariato. In più, è necessario e fondamentale rinnovare il Ccnl sezione ricerca sanitaria", conclude Fp Cgil. (ANSA).