Dl Inps: Della Porta (FdI), da opposizioni polemiche inutili

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Questa maggioranza non si è mai sottratta al confronto e alla discussione in Aula e in Commissione, tantomeno su questo provvedimento. Ma è necessario ribadire, a chi ha lamentato il poco tempo a disposizione, che ci sono delle scadenze al 30 giugno e che l'approvazione di oggi è fondamentale per non perdere le risorse del Pnnr di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Se le opposizioni avessero davvero letto il provvedimento avrebbero evitato queste inutili polemiche". Così il senatore di Fratelli d'Italia Costanzo della Porta intervenendo in Aula sulla dichiarazione di voto del DL recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione enti pubblici.

"Tra le varie misure contenute in questo decreto c'è, ad esempio, la proroga degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione di edifici di proprietà dei comuni destinati agli asili nidi, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali a servizio delle famiglie. Oltre a misure importanti sulla sanità, sulla ricerca e sull'imprenditoria. E' questo il tenore delle norme che approviamo oggi e che dovreste votare anche voi". E prosegue: "Le accuse che ci vengono mosse proprio da coloro che nel precedente governo hanno distratto risorse importanti per mascherine fasulle, monopattini e banchi a rotelle sono ridicole e poco credibili, considerato che questo governo in pochi mesi ha stanziato risorse importanti per aiutare le famiglie con il caro bollette e per intervenire sulla sanità. Ma la perenne campagna elettorale nella quale opera l'opposizione non fa valutare in maniera lucida le scelte a favore dell'Italia", conclude Della Porta. (ANSA).