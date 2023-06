Da luglio i tavoli tecnici sulle pensioni, l'11 sui giovani

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Al via da luglio i tavoli tecnici tematici sulle pensioni dell'Osservatorio sulla spesa previdenziale con le parti sociali. Secondo il calendario fissato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si partirà l'11 luglio con la sessione sulla pensione di garanzia per i giovani; il 18 luglio sarà la volta di flessibilità in uscita ed esodi; il 5 settembre si affronterà il tema dei lavori gravosi e la tutela previdenziale per le donne; il 18 settembre la previdenza complementare. (ANSA).