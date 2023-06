Confindustria Toscana, Posarelli presidente Piccola impresa

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Francesca Posarelli è la nuova presidente della Piccola industria di Confindustria Toscana: eletta dal comitato regionale, succede a Stefano Gabbrielli.

Posarelli, già presidente della Piccola industria dell'Unione Industriale Pisana e vicepresidente Uip, è amministratrice delegata di Esanastri. "Il nostro sistema economico è formato in larga parte da piccole imprese - sostiene -, che in questi anni turbolenti, hanno dimostrato una capacità di resilienza straordinaria che, oggi, va sostenuta e incoraggiata anche con competenze adeguate".

Secondo Posarelli, infatti, "a dispetto dei dati sull'occupazione, soprattutto giovanile, spesso le imprese incontrano notevoli difficoltà nel reperire il personale adeguato ai loro bisogni. In Toscana, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro ha ormai superato quota 40%. Se vogliamo vivere da protagonisti la doppia transizione digitale e green, abbiamo bisogno di giovani talenti preparati che ci aiutino a diventare più sostenibili e più competitivi. E su questo fronte ci impegneremo per continuare ad avvicinare il mondo della scuola al mondo produttivo". (ANSA).