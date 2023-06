Confapi, dalla Bce la politica sbagliata, prestiti insostenibili

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "La politica di aumento continuo dei tassi di interesse adottata dalla Bce per combattere l'inflazione è sbagliata: capiamo le esigenze di contenimento dell'inflazione, ma questo non deve portare al rallentamento della crescita del Paese". Lo dichiara il presidente di Confapi, Cristian Camisa, in una nota. "Ne stiamo avendo già i primi riscontri da un rallentamento che abbiamo registrato negli ultimi due mesi", osserva.

"Siamo profondamente insoddisfatti da questa decisione - aggiunge Camisa - la cui conseguenza sarà quella di portare il costo del credito a livelli insostenibili: questo differirà o cancellerà investimenti già previsti dalle imprese e rallenterà il ricorso al canale bancario". Un'impresa strutturata, considerando un Euribor a 3 mesi sopra il 3,5%, oggi arriva a pagare tassi variabili intorno al 4,5%, mentre per le aziende con il rating più basso arriviamo addirittura al 7% e oltre, secondo Confapi. (ANSA).