Assemblea Legacoop Fvg:200mila soci, 200 coop, produzione a 1mld

"Le cooperative sono organizzazioni democratiche che non delocalizzano, ma investono e generano valore, e non lo estraggono, sul territorio. Non possono e non devono omologarsi all'impresa privata, ma proporre una visione diversa di sviluppo che mette al centro le persone perseguendo equità e l'interesse della comunità". È un passaggio all'assemblea di Legacoop Fvg, dell'intervento della presidente, Michela Vogrig. L'associazione raccoglie in Fvg oltre 200 mila soci, quasi 200 cooperative associate, tra cui le più grandi in Fvg, per un valore di produzione di oltre 1 miliardo di euro.

«Viviamo in un epoca di rapide ed inedite trasformazioni - ha proseguito Vogrig - che il mondo cooperativo deve cogliere senza rinnegare i valori che le sono propri, partendo da lavoro, equità e inclusione, coltivando l'idea di una società più giusta, contrastando le disuguaglianze, rimettendo al centro le aree interne, periferie urbane, offrendo maggiori tutele e opportunità ai giovani, alle donne, ai migranti".

Per l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, la Regione "vuole continuare a collaborare con il settore delle cooperazione avendo sempre la primaria finalità della coesione sociale, che passa non solo attraverso un'attenta destinazione delle risorse ma anche interagendo in partnership con una realtà come il mondo cooperativo".

Commentando i dati dell'assemblea, Zilli ha sottolineato la tenuta, testimoniata dalle buone performance del sistema economico, del Fvg a seguito della pandemia. "Segno della solidità delle nostre aziende, che hanno saputo ripartire con l'intraprendenza fondata sui valori della laboriosità e della responsabilità sociale".

Al termine dell'assemblea si è svolta una tavola rotonda su partenariato pubblico privato, co-progettare e co-programmare con Paolo Rosso, esperto senior di politiche di sviluppo locale, Mauro Guarini, vice presidente Part-Energy e Roberto Revelant, rappresentante Anci Fvg e sindaco di Gemona; Giovanna Barni, presidente di CulTurMedia e vice presidente Legacoop nazionale, Walter Toniati, consulente senior ed esperto in PPP. Michela Vogrig ha definito le sinergie tra pubblico e privato "una vera opportunità, una terza via alternativa al modello tradizionale".

